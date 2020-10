Frijia: "Troppi negozi chiudono i battenti, bisogna fare qualcosa"

La Spezia - "Ogni giorno o quasi la conta dei negozi che chiudono e dei fondi sfitti in Centro ma anche nei quartieri periferici è preoccupante. Crisi del commercio sommata all'emergenza Covid stanno mettendo in ginocchio un settore, quello del commercio al dettaglio, che un tempo era volano di economia cittadina. Cosa fare non è facile anche perché con il commercio online la concorrenza è più forte che mai. La tassazione poi non aiuta i piccoli imprenditori che oggi più che mai lavorano per pagare lo Stato. A questo punto a mio avviso è necessaria una riflessione profonda che non può non passare dal capire se e cosa l'amministrazione comunale può fare in aggiunta a quello che già sta provando a mettere in campo". E' quanto si legge in una nota del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Maria Grazia Frijia che continua: " un tentativo era già stato fatto ma credo che sia necessario oggi ancor più di ieri cercare di capire se c'è la possibilità di stringere un accordo con i proprietari di fondi commerciali di calmierare i costi di affitto a carico dei commercianti spezzini che si apprestano dopo un estate difficile ad affrontare un inverno ancora più difficile".

" Evitare lo spopolamento del centro storico - conclude Frijia - e dei quartieri da parte dei commercianti al dettaglio. La situazione è preoccupante dobbiamo fare qualcosa in più".