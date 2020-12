Frijia: "Pochi soldi al turismo dal Recovery, speriamo nella resilienza degli imprenditori"

La Spezia - "Il Governo continua ad umiliare il turismo. Secondo le bozze del Recovery Plan italiano, su un totale di 196 miliardi solo 3,1 sarebbero destinati al comparto del turismo, peraltro da dividere con la filiera della cultura. È scandaloso che un settore strategico per la nostra economia, che rappresenta direttamente il 13% del Pil, dà lavoro ad oltre 4,2 milioni di persone e che di fatto è in lockdown dall’inizio dell’emergenza Covid sia disprezzato e maltrattato in questo modo dal Governo". Così dichiara Maria Grazia Frijia, assessore al Turismo del Comune della Spezia che ha ripreso le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia."Se a tutto questo aggiungiamo il ritardo dell'Italia rispetto alle altre Nazioni europee nell'erogazione dei vaccini anti-Covid la "frittata è fatta. L'auspicio è che la resilienza del nostro tessuto imprenditoriale, sommata alla bellezza del nostro Paese ed alle capacità creative degli italiani riescano a compensare le incapacità del Governo nazionale. A livello locale l'amministrazione sta lavorando per mettere in campo le condizioni migliori per poter consentire agli operatori di ripartire appena sarà possibile lavorando in sicurezza per accogliere tutti coloro vogliano scoprire i mille segreti e le tante bellezze del nostro territorio".