Fridays for Future, il Forum ambiente del Pd in piazza

La Spezia - Il 20 Settembre 2019 si è dato il via in tutto il mondo alla Climate Action Week di Fridays For Future, che si chiuderà il 27 Settembre con il terzo sciopero globale per il clima.

Questa settimana di mobilitazione nazionale ed internazionale, nel corso della quale si terrà anche il Climate Summit dell’ONU a NewYork, sarà ricca di iniziative tese a produrre una realizzazione di massa delle gravi conseguenze del cambiamento climatico, che stiamo affrontando e che soprattutto dovremo affrontare nel prossimo futuro.

Il Forum Ambiente del Partito Democratico della Spezia aderisce alla mobilitazione globale e locale, cogliendo l’occasione per sottolineare l’importanza cruciale di un cambio di mentalità e di registro della retorica in materia ambientale.

É necessario accogliere una visione ad ampio respiro e che contempli obiettivi concreti, come ad esempio la decarbonizzazione intesa come chiusura totale a tutti i combustibili fossili, e non soltanto al carbone.

La politica deve puntare ad un utilizzo serio e tangibile delle fonti di energia rinnovabili, quindi alla neutralizzazione delle emissioni di CO2. È chiaramente un percorso lungo e ricco di ostacoli, ma deve essere netta e chiara la direzione da intraprendere.