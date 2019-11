Fria: "Comunisti si sciacquino la bocca quando parlano di ambiente"

La Spezia - “Pagano si erge a paladino dell'ambientalismo ma lavorare oggi con Enel sul nostro territorio significa anche investire sulle fonti di energia rinnovabili e sulla Green economy”. La consigliera comunale di Fratelli d'Italia Maria Grazia Fria (appena eletta nel consiglio nazionale di Anci) risponde così all'autore della rubrica “Luci della città” in merito alla questione della centrale spezzina (QUI)



“Significa anche – prosegue – imporre ad Enel di portare qui insediamenti produttivi legati a questo tipo di economia e lavoro, ad esempio chiedere di investire su aziende che sfruttano l'idrogeno come nuova fonte energetica o altre tipologie di aziende che potrebbero portare nuove tecnologie sempre legate all'economia verde. Significa anche chiedere di investire su nuove start up di imprese che puntano sulla ricerca, parlare di una centrale moderna e tecnologicamente avanzata che é l'evoluzione nel tempo del lavoro sulla produzione di energia più verde, consentire al nostro Paese di avvicinarsi sempre di più ai livelli di produzione energetica con fonti non fossili ma che in questa fase transitoria ha la necessità di compensare la produzione nazionale con il metano. Significa bonificare certamente un'area che 60 anno fa chi governava la nostra città, non certo il centro destra, ha deciso dovesse essere destinata alla produzione di energia elettrica sfruttando il carbone”.



“Si sciacquino la bocca – prosegue Fria – i comunisti quando parlano di ambiente perché Pitelli, la centrale stessa e altri veri e propri scempi ambientali di cui é stato protagonista il nostro territorio purtroppo sono opera loro. Oggi ci fanno la lezione coloro, vedi Forcieri, non ci hanno pensato due volte a far arrivare in città navi da crociera super inquinanti, operazione rispetto alla quale non sono contraria, ma che non fu supportata da corrispondenti investimenti sotto il profilo ambientale, vedi elettrificazione delle banchine operazione che oggi potrebbe essere possibile chiedendo ad Enel di provvedere al più presto anche in questo senso”.



“A chi sta a sinistra oggi – sottolinea l'esponente di Fratelli d'Italia – non interessa la comunità spezzina ma solo strumentalizzare qualsiasi tipo di tema che riguardi possibili cambiamenti migliorativi della città, il loro obiettivo è rioccupare gli scranni del potere per continuare a fare i propri interessi come è stato in sessant'anni di governo in questo territorio. Ricordo all'ambientalista Pagano – conclude – che nella sua giunta sedeva un ambientalista spezzino che si chiama Grondacci che dopo pochi mesi ha dovuto gettare la spugna abbandonando coerentemente il posto di assessore, chissà perché lo fece?”.