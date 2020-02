Fratelli d'Italia verso le regionali: "Aspettiamo che Rampi sciolga la riserva"

La Spezia - “A proposito delle anticipazioni uscite in questi giorni sulla stampa preciso, che ad oggi possiamo già contare sulla disponibilità a candidarsi di Sauro Manucci, capogruppo di FdI nel Consiglio Comunale della Spezia, di Maria Grazia Frijia, Consigliere e presidente di Commissione nel Consiglio Comunale della Spezia e Giovanni Ghiglielmone (Capogruppo nel Consiglio Comunale di Framura). Mentre, per completare la rosa delle cariche istituzionali più importanti, stiamo ancora aspettando la disponibilità di Carlo Rampi, Presidente del Consiglio Comunale di Sarzana, che scioglierà la riserva nei prossimi giorni ”. Così in una nota il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Davide Parodi, che aggiunge: “Hanno già assicurato lo loro disponibilità a candidarsi nelle nostre liste Anna Picciolo e Alberto Loi ( Dirigenti provinciali di FdI)”.



“Anche molti esponenti della “società civile”, provenienti dal mondo dell’associazionismo e del volontariato a cui va un ringraziamento particolare, mi hanno manifestato la loro disponibilità a contribuire in prima persona, anche con una candidatura, al successo di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali” -continua Davide Parodi – ogni giorno registro nuove adesioni al nostro progetto politico e grande entusiasmo intorno alla nostra leader Giorgia Meloni”.



“Sono quindi molto felice per la fase di crescente consenso che sta attraversando il partito che rappresento in questa provincia - conclude il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia – e mi impegno nelle prossime due tre settimane a valutare tutte le disponibilità e ad individuare, insieme al direttivo provinciale, le quattro persone che potranno ottenere il maggiore consenso possibile”.