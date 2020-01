Fratelli d'Italia sostiene l'intitolazione di una strada ad Almirante

La Spezia - "In merito ai numerosi sproloqui emersi nelle cronache in questi giorni in merito all’intitolazione di una strada a Giorgio Almirante, ci è d’uopo ricordare a questi nuovi “ignoranti” – nel senso che ignorano, come spiegava Almirante – che il leader della destra nazionale è stato per 40 anni in Parlamento, ha guidato un partito che aveva milioni di voti e partecipava a pieno titolo alla vita politica e parlamentare della Repubblica italiana". Davide Parodi, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, interviene così nel dibattito che si è innescato dopo la proposta di intitolazione di una via all'ex segretario del Msi da parte dell'ex candidato sindaco di CasaPound, Cesare Bruzzi Alieti.



"I delatori a gettone che in questi giorni stanno demonizzando le scelte giovanili del leader del Msi, dimenticano l’appartenenza agli stessi partiti e ideali di altri protagonisti delle politica italiana del dopoguerra, da Nilde Iotti a Giorgio Napolitano, che a differenza sua hanno costruito le proprie fortune rinnegando le loro appartenenze al Partito nazionale fascista. Almirante - prosegue Parodi - fu uomo politico più fedele alla cultura italiana (da Dante a D’Annunzio) che a una stretta cultura di destra; univa un uso perfetto della lingua e dei toni a una verve giornalistica da polemista d’opposizione. È stato senza dubbio uno dei migliori oratori della Repubblica italiana tanto che numerosi suoi discorsi sono stati raccolti e pubblicati dal Parlamento italiano. Negli anni è stato riconosciuto come leader carismatico animato da coraggio e correttezza, qualità che gli sono valse il ricordo in tutte le sedi istituzionali da presidenti della Repubblica, premier, leader di ogni versante e presidenti delle Camere. Al di là del giudizio politico che giustamente diverge, Almirante non era uno stratega politico né aveva una spiccata impronta ideologica; non ostentava fasci e manganelli ma anzi percorse la via di una destra nazionale e sociale, aperta a liberali, monarchici e antifascisti; una grande destra contro i livori e gli assetti del tempo. Con la fondazione della destra nazionale volle storicizzare il fascismo e proiettarsi nel presente riuscendo a dare voce e rappresentanza a una comunità, in pieno spirito democratico e sempre all’interno del sistema parlamentare. Per questi e altri motivi Fratelli d’Italia La Spezia appoggerà l’intitolazione di una strada del comune a Giorgio Almirante e lo farà in tutti i Comuni in cui è rappresentata".