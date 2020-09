Fratelli d'Italia si struttura, nominati i responsabili dipartimentali

La Spezia - "Fratelli d'Italia è un partito in crescita e si sta organizzando per essere più vicino ai cittadini e alle loro esigenze. E' nostro dovere e responsabilità essere presenti in tutti i settori della società per conoscerne i problemi e dare le risposte migliori. Questo risultato si può ottenere solo attraverso il dialogo con il territorio, con le categorie, con le associazioni e con i singoli cittadini. Per questo motivo per i nostri Dipartimenti ho scelto persone che hanno a cuore il nostro Paese e le sue molteplici voci, persone disponibili ad un ascolto attivo e partecipato, persone in grado di accogliere la fragilità e il disagio, persone pronte all'azione. Ho scelto persone, non maschere". Lo annuncia Davide Parodi (foto), coordinatore provinciale FdI. Ecco la squadra:



Matteo Basso ai Dipartimenti Giustizia e Professioni

Giovanni Ghiglielmone al Dipartimento Agricoltura

Arturo Venturini al Dipartimento Equità sociale e disabilità

Andrea Salmeri al Dipartimento Legalità, sicurezza e immigrazione

Federica Berti ai Dipartimenti Tutela vittime violenza e Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili.



"Auguro ai neo nominati il miglior inizio nella speranza di poter intraprendere un nuovo e proficuo cammino con il supporto di un nostro rappresentante in Regione", conclude Parodi.