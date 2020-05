Fratelli d'Italia: "Sul 5G serve approfondimento serio a livello nazionale"

La Spezia - In ordine sparso tutti i partiti, non ultimo il PD che ormai ci ha abituato a incomprensibili giravolte, stanno prendendo posizioni sul tema della tecnologia 5G. Questo però è, a mio avviso, un tema che deve trovare confronto e sinergia con il Parlamento e il Governo. È sempre complicato parlare di tecnologia e addentrarsi in certi argomenti è molto insidioso; è però anche importante non abdicare unicamente ai tecnici che possono senza dubbio illustrare in maniera chiara e trasparente le questioni, ma è compito della politica pensare agli interessi comuni e fare così sintesi tra salute e progresso. Lascio ad altri, a quelli che fanno disinformazione, far credere che si possa semplicemente dire connessi e malati oppure sanissimi e senza lavoro. Prima di parlare di 5G, occorre proporre seriamente una puntuale verifica dei livelli di legge delle onde elettromagnetiche; occorre raggiungere un obiettivo che punti alla qualità e alla sicurezza preservando ovviamente la tecnologia che inevitabilmente fa il suo corso e che ogni giorno sempre di più fa parte della nostra quotidianità. Abbiamo visto in questa emergenza come la scarsa copertura delle frazioni e la difficile caratteristica orografica di alcuni nostri territori, abbiano pregiudicato la richiesta di connessione per il cosiddetto “lavoro agile”. Come ho già detto all’inizio credo che un approfondimento serio, a livello nazionale e nell’esclusivo interesse del Paese debba essere fatto. Come responsabile ambiente della provincia della Spezia per Fratelli d'Italia, invito tutti ad una seria riflessione e collaborazione perché la salute pubblica deve unire e non dividere così come abbiamo visto in questi mesi, tema che responsabilmente FdI ha portato avanti sia a livello nazionale che locale.



Alberto Loi

Responsabile Ambiente e Ecosostenibilità



Davide Parodi

Coordinatore Provinciale Fratelli d’Italia