Fratelli d'Italia: "Sciacallaggio contro Peracchini, antifascismo scomodato solo a ridosso delle elezioni"

La Spezia - "L’unica vera inadeguata sulla scena politica spezzina è Raffaella Paita e a dirlo chiaro e forte sono stati gli elettori prima nelle regionali del 2015 poi nelle amministrative nel 2017. Inadeguata e opportunista, come opportunisti sono i rappresentanti dell’opposizione che chiamano in causa il fascismo e l’antifascismo solo alla vigilia di qualche elezione, unico argomento che conoscono, per dimenticarselo un minuto dopo. A fronte di una decisione più che legittima del Sindaco Peracchini di concedere uno spazio pubblico in affitto a chiunque ne faccia richiesta si è scatenato il più grande sciacallaggio contro il primo cittadino. Questa opposizione è capace di dire e di fare tutto e il contrario di tutto, e siamo sicuri che questo can can finirà a urne chiuse per poi ricominciare puntuali alla prossima tornata elettorale". Lo si legge in una nota diffusa dal gruppo consigliare spezzino di Fratelli d'Italia, rappresentato da Maria Grazia Frijia e Sauro Manucci.