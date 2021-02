Fratelli d'Italia: "Nuovo Governo si adoperi per apertura palestre"

La Spezia - "E’ oramai passato un anno dal primo lockdown, anno in cui moltissime attività non hanno potuto riaprire se non a singhiozzo, con difficoltà organizzative e con rinvii dell’ultimo momento, annunciati tramite dpcm in prima serata quando oramai le spese di riavvio erano state sostenute e non piu’ recuperabili. Non vogliamo ripeterci enucleando le difficoltà che si sono trovati ad affrontare ristoranti e albergatori, oggi vogliamo piuttosto esprimere la nostra solidarietà e vicinanza ad un nostro concittadino, Simone Migliario, che nel nostro Comune ha avviato un attività di Palestra subito bloccata causa pandemia.

Ovviamente i ristori se vi sono stati sono ampiamente insufficienti e tardivi, e come Fdi nella persone di Davide Parodi coordinatore provinciale e di Marco De Lorenzi coordinatore del Circolo Luni- Castelnuovo, ci auguriamo piuttosto che il nuovo Governo , ne permetta l apertura salvaguardando la continuità aziendale semplicemente rispettando i regolamenti sanitari dettati dai Comitati degli esperti.

Certi che i nostri imprenditori, nel caso di specie Simone Migliario, pur di continuare a svolgere in modo eccellente le proprie peculiarità garantiranno e vigileranno pedissequamente il loro rispetto".



Davide Parodi

Marco De Lorenzi