Fratelli d'Italia: "L'iniziativa green dei Cinque Stelle è solo un copia incolla"

La Spezia - "Apprendiamo di una interpellanza dei Cinque Stelle volta ad imprimere una svolta green alla nostra città: FdI c’è, rimarcando con forza che chi ama la Patria difende l’ambiente. Tuttavia non possiamo che sottolineare un fatto curioso: l’interpellanza di cui Del Turco e De Muro si fregiano non è che palese copia incolla di una identica interpellanza, depositata nei comuni di Como e Milano, dove i livelli di inquinamento sono ben al di sopra di quelli della Spezia". Ad asserirlo sono Davide Parodi, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia e Alberto Loi, referente Ambiente e Ecosostenibilità della direzione provinciale, che aggiungono: "Sarebbe interessante capire su quali studi del territorio e con quali logiche, se non quelle di un compitino preparato da altri, si basano le considerazioni delle consigliere a pochi giorni dalla firma di un importante protocollo green che limiterà le emissioni in atmosfera delle più importanti compagnie crocieristiche operanti alla Spezia, auspicando un maggiore coinvolgimento esteso a tutte le navi che transiteranno dal nostro porto. Mentre l’opposizione si affanna a trovare (o copiare) soluzioni più da campagna elettorale, questa maggioranza concretizza proposte con chi crede e investe nel futuro green di questa città. La svolta sostenibile deve avvenire e quanto più velocemente possibile, attraverso proposte in cui si crede veramente e non semplici trasposizioni letterali rispondenti a logiche di partito".