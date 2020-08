Fratelli d'Italia: "I meno abbienti rischiano di non curarsi, ritardi inaccettabili"

La Spezia - 'È necessario un piano straordinario per mettersi in pari relativamente agli esami sanitari per i cittadini dell'Asl 5 spezzina, altrimenti vi è il rischio che le persone meno abbienti non si curino. È chiaro che ci sono problematiche conseguenza del lockdown e delle procedure legate al Covid, ma non sono accettabili tempi così lunghi o addirittura, in alcuni casi, nemmeno si possano prendere gli appuntamenti necessari alla cura dei pazienti". Lo dichiarano Suro Manucci e Maria Grazia Frijia, consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, insieme a Raimondo Dodero, responsabile dipartimento politiche sanitarie del partito.

"La soluzione - continuano - potrebbe essere quella di prolungare gli orari degli ambulatori a servizio dei pazienti anche attraverso un piano di incentivi economici per il personale che fa straordinario cercando cosi di arrivare quanto prima ad un livello di quasi normalità perché dopo oramai tre mesi dalla ripartenza questa situazione di grave ritardo è inaccettabile. Vi e' la necessità urgente trovare soluzioni per dare risposte concrete ai cittadini, la Salute non attende e non è nemmeno pensabile che i cittadini si debbano rivolgere al privato, vista anche la crisi economica del nostro Paese. Il pericolo che corriamo è che i cittadini trascurino la propria salute e questo per noi di Fratelli d'Italia sarebbe un fatto molto grave".