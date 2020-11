Fratelli d'Italia: "Comprate italiano e nei negozi, non online"

La Spezia - "È partita la campagna nazionale di Fratelli d'Italia che denuncia l'atipicità della pratica del black friday su internet e pone l'accento sull'acquisto di prodotti italiani. Noi alla Spezia siamo partiti quindici giorni fa denunciano un problema di concorrenza sleale nel momento in cui in molte regioni dichiarate in fascia rossa i negozi sono addirittura chiusi. Ma anche laddove sono i negozi possono restare aperti aperti le restrizioni sugli spostamenti sommati alla paura stanno penalizzando fortemente il commercio". Lo dichiarano in una nota gli esponenti spezzini di Fratelli d'Italia Sauro Manucci (consigliere regionale), Maria Grazia Frijia (consigliere comunale), Davide Parodi ed Alberto Loi, che continuano: "çeggere poi, da parte di virologi spesso in televisione, appelli a comprare su Amazon, ci lascia basiti. Purtroppo stiamo correndo un rischio altissimo non solo sanitario ma economico e sociale, in questa fase si dovrebbe remare tutti nella stessa direzione e allora l'appello che noi lanciamo agli spezzini laddove è possibile è comprate nei negozi e comprate prodotti made in italy, diamoci una mano".