Fratelli d'Italia: "Buon lavoro a Ghiglielmone. Il centrodestra sia pronto per nuove sfide"

La Spezia - “Dopo l’affermazione del Centrodestra nelle recenti consultazioni per il rinnovo del consiglio provinciale vogliamo congratularci con i neo eletti e fare un plauso particolare al nostro candidato Giovanni Ghiglielmone le cui preferenze sono andate oltre le aspettative. Il buon dato maturato ci proietta con fiducia verso la nuova importante stagione politica che investirà la Provincia della Spezia”. E’ quanto si legge in una nota stampa di Fratelli d’Italia a commento delle elezioni provinciali.

“Nella primavera del 2019 si rinnoveranno infatti molte amministrazioni comunali e in questi giorni già sentiamo circolare le prime candidature più o meno spontanee, di persone talvolta di assoluto valore - scrivono -. Se sono innegabili i successi ottenuti sul nostro territorio nelle ultime tornate elettorali è altrettanto evidente come questi ultimi siano stati possibili grazie alla compattezza e comunione di intenti di tutte le forze di Centrodestra; a questo proposito Fratelli d’Italia propone la creazione di un coordinamento provinciale del Centrodestra. Riteniamo infatti sia indispensabile coagulare idee e persone per coordinare progetti, proposte e iniziative che dovranno caratterizzare la prossima campagna elettorale, potendo contare sull’esperienza e collaborazione dei Sindaci di La Spezia, Sarzana e Lerici”.

“È nostra convinzione - si legge ancora nella nota - che sia di fondamentale importanza non disperdere e dare continuità a quanto è stato costruito in Liguria negli ultimi anni; questa nuova stagione politica deve continuare a vederci protagonisti”.