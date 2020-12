Fratelli d'Italia: "Aiutiamo i commercianti per Natale, noi ci siamo"

La Spezia - Il commercio nelle vie della città non può e non deve morire” così gli esponenti di Fratelli d’Italia della Spezia in questi ultimi giorni prima di Natale si sono messi a disposizione dei commercianti cittadini per confezionare i pacchi regalo e incentivare “quella che è una risorsa imprescindibile per la nostra economia, i nostri prodotti e il nostro tessuto sociale, andando oltre le cervellotiche chiusure del Governo nazionale”.

Questa iniziativa nazionale del Partito causa maltempo continuerà all’interno dei negozi.