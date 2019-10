Frascatore e De Luca: "L'opposizione strumentalizza la sanità in vista delle Regionali?"

La Spezia - "Erano le 4 del mattino quando, con la votazione del documento della nostra maggioranza in Consiglio Comunale, abbiamo definito con chiarezza la nostra posizione e le nostre richieste relativamente alla costruzione del nuovo Ospedale Felettino. Nei punti più significativi dell’ordine del giorno chiediamo al sindaco, rafforzandolo e sostenendolo nella sua attività, un intervento affinché Ire proponga una diffida immediata di ripresa dei lavori nei confronti dell’Ati Pessina-Coopservice & C. aggiudicataria dell’appalto per la costruzione del nuovo ospedale del Felettino così da onorare il contratto!

Così come, non meno importante, che in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento a chiedere immediatamente alla Regione di stanziare le risorse economiche necessarie e riappaltare immediatamente il progetto approvato.

Chiediamo un impegno esplicito da parte della Regione per il mantenimento delle specialistiche in essere presso gli ospedali della Provincia spezzina e da ultimo, di certo non meno importante, a richiedere alla Regione un piano sanitario provinciale per gestire la fase transitoria fino alla consegna del nuovo ospedale con pieno utilizzo di tutte le strutture sanitarie esistenti nel nostro territorio.

La realizzazione del nuovo Ospedale è una priorità di estrema necessità per la nostra comunità e per tutto il nostro territorio". Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di Spezia vince con Peracchini sindaco, Luigi De Luca e Marco Frascatore, che è anche presidente della commissione Sanità.



"Di fronte ad un tema come quello che ci impegna oggi, un tema unico come importanza e priorità, penso che le contrapposizioni politiche, le divergenze politiche dei diversi schieramenti, debbano soccombere, facendo spazio ad una unione di intenti che ci renda compatti per il bene di tutti noi, di tutti i nostri concittadini e dell’intera comunità la quale vede nella realizzazione dell’Ospedale Felettino una necessità sanitaria indispensabile. Quante volte - proseguono De Luca e Frascatore - ci diciamo che la salute non ha colore politico ma purtroppo le sinistre hanno voluto distinguersi e crediamo che in questa occasione lo abbiano fatto davvero in negativo. Non hanno saputo o voluto cogliere un’occasione pregiatissima per essere tutti uniti e compatti così da rafforzare il mandato del nostro sindaco. Qui in gioco vi è il bene comune e non di una sola parte politica.

Deve essere chiaro che l’unione non si è concretizzata perché è stata l’opposizione stessa, riunitasi nel cuore della notte, che non ha voluto redigere un documento unitario e condiviso con noi.

L’accordo non c’è stato per le controversie delle loro componenti.

Di fronte ad una partita così importante e delicata dove la politica del centro sinistra ha delle responsabilità pesantissime sull’ospedale Felettino noi della maggioranza, andando oltre, avevamo aperto con un senso di responsabilità e collaborazione degno della nostra onestà mentale e di un rispetto alla tutela della salute che i nostri concittadini e il nostro territorio hanno il diritto di avere.

L’opposizione ha, e lo diciamo con molta amarezza, ancora una volta forse voluto strumentalizzare forse già pensando alle prossime primaverili elezioni regionali?

Vi è la necessità di esigere una nuova struttura che sia al passo con i tempi e contemporaneamente pronta ad accogliere tutti coloro i quali ne abbiano bisogno assicurando una struttura sanitaria degna del nome di ospedale... Abbiamo il dovere di informare la città sull’evoluzione dei lavori del nuovo ospedale e ribadire, come abbiamo fatto dall’inizio della nuova consiliatura, che faremo sempre tutto ciò che è necessario perché gli spezzini abbiano finalmente il nuovo ospedale".