Frascatore al governo: "Serve un fondo compensativo per sostenere l'economia colpita dalla paura"

La Spezia - Il nostro tessuto economico sta patendo una crisi vera ed inaspettata, la diffusione del nuovo Corona virus sta provocando un drastico calo dei consumi anche nella nostra città. Per questo chiedo che il Governo centrale agisca quanto prima, per dare risposta alle richieste che le varie categorie di lavoratori hanno avanzato, in modo da poter risollevare le imprese da una crisi tanto improvvisa quanto drammatica. Solo per citarne alcuni penso al settore della cultura, ovvero per i musei, cosi come vale anche per le società sportive, che vedono giorno dopo giorno un calo consistente degli utenti; ma anche ai liberi professionisti piuttosto che agli artigiani ai bar ai ristoranti, insomma a tutti i coinvolti.

È il momento per il Governo di dare un forte segnale di sostegno, reale e di grande responsabilità.

Nello specifico: si imponga chiedendo all’Unione Europea una deroga alle restrizioni dei parametri di deficit imposti, a tutti i comparti economici, in modo da affrontare la crisi finanziaria che sta travolgendo in primis il nostro Paese.

Solo così allora i Comuni quindi anche il nostro, una realtà dove ricordo si pagano le tasse più basse della Liguria, potranno intervenire, sollevando la popolazione da pressioni economiche che in un momento come questo potrebbero essere quasi fatali.

Gli oneri economici e finanziari, malgrado la forte contrazione dovuta dall’emergenza, restano invece invariati a credito degli enti.

Solo con un deciso provvedimento dell'Esecutivo nazionale potremo attivarci a favore dei nostri imprenditori e di tutti coloro che a causa di questa emergenza stanno soffrendo e subendo un vero e proprio arresto della propria attività.

Un intervento che va intrapreso in tempi rapidi, attraverso un apposito fondo compensativo che possa sostenere il nostro tessuto socioeconomico.

È venuto il momento per il Governo del nostro Paese di dimostrare quanto sia in grado di governare per il bene di tutti noi con fatti concreti.



Marco Frascatore

Vice Presidente Consiglio Comunale La Spezia

Presidente IV Commissione Consiliare