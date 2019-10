Frascatore a Veschi: "L'ospedale si farà. Contratto non modificato a causa del codice degli appalti"

La Spezia - “Una notizia per Moreno Veschi che forse non è ancora aggiornato: ieri il presidente Toti ha detto che con o senza Pessina, il Felettino si farà. Il dado è tratto, o il cantiere riparte subito o se si andrà a risoluzione contrattuale, ed è questione di giorni, è tutto pronto perché la Regione è pronta ad affrontare anche la questione dei fondi che potrebbero essere messi a disposizione laddove mancassero i circa 26 milioni provenienti dalla permuta del vecchio Sant’Andrea previsto dal contratto stipulato con Pessina per fare una nuova gara e riappaltare il progetto". Così Marco Frascatore, consigliere comunale di Spezia vince con Peracchini sindaco e presidente della commissione Sanità, replica al coordinatore di Articolo Uno - Mdp, Moreno Veschi.



"Quando la sinistra si chiede perché in questi anni non è cambiato il contratto, temo che ci possa essere un bel po’ di malizia: Veschi - prosegue Frascatore - è a conoscenza del codice dei contratti e degli appalti? È a conoscenza del fatto che ci sono leggi che regolamentano procedure così complesse oppure crede che siamo in pieno far west? La verità è che quell’appalto, firmato durante la campagna elettorale dalla giunta Burlando, è nato sotto i peggiori auspici. L’augurio è che prima o poi chi di competenza possa metterci sopra una bella lente di ingrandimento per far luce su tutta questa vicenda che è stata pagata solo ed esclusivamente dagli spezzini”.