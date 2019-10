Frascatore a Nobili: "Smetta di fare campagna elettorale sul futuro del trasporto pubblico e di Atc"

La Spezia - "Il nodo di Atc è un argomento da trattare con grande attenzione e responsabilità senza che diventi argomento da strumentalizzazione politica. Sono mesi che la Provincia sta lavorando insieme ai tecnici del Comune, per predisporre tutti gli atti necessari per affidare in house il servizio di trasporto pubblico ad Atc Esercizio che è l'attuale gestore e società partecipata da quasi tutti i Comuni della provincia e, proprio in quanto tale, potrebbe essere la destinataria del prossimo contratto di esercizio attraverso un affidamento diretto, quindi senza gara ad evidenza pubblica, lasciando di fatto il servizio in gestione ad un soggetto governato dagli enti locali. La decisione di andare verso l'affidamento in house è stata proposta dal socio di maggioranza Comune della Spezia ma ha visto il sostegno di tutti gli enti locali e dei sindacati di categoria". Lo afferma il consigliere comunale Marco Frascatore, del gruppo Spezia vince con Peracchini sindaco, rispondendo alle dichiarazioni rese dalla consigliera comunale e provinciale del Partito democratico, Dina Nobili.



"Per Atc Esercizio - prosegue Frascatore - essere il soggetto gestore di un affidamento in house comporta molti benefici; primo fra tutti la stabilità del contratto di affidamento per 10 anni dando obiettivamente garanzie occupazionali a tutti i dipendenti.

Presupposto per l'affidamento in house del servizio è la definizione di un piano industriale da parte di Atc Esercizio capace di garantire la sostenibilità del contratto.



Nel maggio del 2018 il Comune della Spezia, socio di maggioranza, ha nominato un nuovo CDA che nel primo anno della sua attività ha affrontato le diverse criticità ereditate presenti nell'azienda; fra tutte la più evidente è stata quella di contrasto all'evasione del ticket di viaggio comportando evidenti ed importanti risultati economici.

Tutte le iniziative poste in essere hanno contribuito a raggiungere il risultato di redigere un piano industriale capace di garantire la copertura economica del contratto di esercizio e nel contempo attuare un ammodernamento del parco mezzi, che ne ridurrà l’età media, garantisce da un lato una maggiore efficienza e comfort per i cittadini e, dall’altro, sicuramente una un evidente miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro, prima inadeguate, degli autisti che hanno avuto sino ad oggi a disposizione mezzi poco confortevoli e decisamente di bassissima qualità.(non dimentichiamoci quanti mezzi in panne abbiamo visto ai margini di una strada).

In questo contesto nei giorni scorsi Le Organizzazioni Sindacali hanno paventato uno sciopero del personale ATC in merito alla questione dei tempi di percorrenza delle linee del trasporto pubblico. La questione attiene al tempo che un mezzo impiega per arrivare dal punto di partenza a quello di arrivo che può subire variazioni in base all’intensità del traffico automobilistico.

Una misura che francamente appare quanto mai intempestiva e fuori luogo proprio alla vigilia di questo delicato passaggio che sta interessando l’azienda e che deve concludersi entro la fine dell’anno.



Diventa difficile cogliere le ragioni di uno sciopero su una questione come i tempi di percorrenza di cui si ci accorge solo oggi. Ci si incaglia, forse volutamente, mentre l’azienda, i Comuni e la Provincia stanno sinergicamente lavorando per garantire il futuro della società.

Si deve ulteriormente precisare che L’Amministratore Delegato di Atc Esercizio non si è sottratto al confronto, per andare incontro alle esigenze degli autisti proponendo di presentare all’Amministrazione Comunale Spezzina modifiche alla viabilità che consentirebbero di diminuire i tempi di percorrenza.

Una proposta, però giudicata inadeguata dalla parte sindacale, che propone invece di aumentare corse mezzi e autisti con conseguente aggravio dei costi di gestione mettendo a serio rischio la tenuta del piano industriale dell’azienda e di conseguenza l’operazione di affidamento in house del servizio stesso.

Forse non è ben chiara la posta in gioco: in questo caso mi sento di invitare le Organizzazioni Sindacali a rivedere le proprie posizioni considerando in primo luogo quali potrebbero essere le ricadute sui lavoratori se dovessero venire meno le condizioni per l’affidamento in house. Al contrario, esorto a contribuire ad un futuro migliore modificando una gestione che ha determinato, negli anni, un parco mezzi vecchio, altamente inquinante e soggetto a frequenti guasti.

Questo è il tempo della responsabilità e non della strumentalizzazione".