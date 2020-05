Frascatore a Nobili: "Largo Bione è di un privato che decide in autonomia"

La Spezia - "La consigliera Nobili è in errore quando insinua che per il sindaco Peracchini il personale sanitario non è degno di considerazione. Al contrario l’amministrazione, insieme ai vertici Atc Mobilità e parcheggi, ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per mantenere la gratuità del parcheggio di fronte all’ospedale, ma come già più volte detto, l’area appartiene a un privato che può gestirla in totale autonomia. Di certo non ci si troverebbe in questa situazione adesso se non si fosse deciso, molti anni fa, di cedere Largo Bione". Lo afferma il consigliere comunale del gruppo totiano, Marco Frascatore, presidente della commissione Sanità.



"Il momento è ancora delicato, perciò sarebbe bene che le opposizioni evitassero di diffondere informazioni imprecise, contribuendo così ad alimentare un clima di tensione.

I problemi sono tanti, l’amministrazione è al lavoro ogni giorno. Sarebbe gradita quindi un po’ di collaborazione, da parte di tutti", conclude Frascatore.