Frascatore a Melley e Centi: "Scuole pronte dal 14 settembre. Per i protocolli chiedano al governo"

La Spezia - "I consiglieri Melley e Centi, che chiedono chiarezza e un'attenta valutazione in merito alla situazione epidemiologica in città e sul rientro in classe degli studenti, lasciano alquanto perplessi. È proprio seguendo il principio di un'attenta e quotidiana analisi dell'andamento dei contagi, ma non solo, che il sindaco Peracchini, insieme al presidente Toti e ad Asl5, ha sinora preso determinate decisioni, come il rinvio delle lezioni in presenza. Decisione assunta non certo a cuore leggero, perché siamo tutti coscienti dell'importanza della didattica". Lo afferma Marco Frascatore, presidente della commissione Sanità ed esponente del gruppo Cambiamo in consiglio comunale.



"Ma come le opposizioni e in particolare i colleghi del gruppo Leali a Spezia rimarcano costantemente, con la salute delle persone non si scherza ed è per questo che i ragazzi non sono ancora rientrati in classe, perché il quadro epidemiologico complessivo non consente al momento che un numero così alto di persone si muova quotidianamente da e per la nostra città. E non, come tentano di insinuare, perché gli istituti scolastici in sé non siano in grado di accogliere in sicurezza gli alunni. È falso, lo erano già il 14 settembre e chi fa il docente di professione dovrebbe saperlo. A questo proposito, visto che Melley e Centi lamentano anche la non adeguatezza dei protocolli ministeriali per le scuole, perché - chiede Frascatore - non si rivolgono direttamente ai ministri Speranza e Azzolina? Fra compagni di coalizione ci si dovrebbe intendere. Anzi, potrebbero sollecitarli nel migliorare le linee guida, aiutando così anche la nostra comunità".