Frascatore: "Su Enel basta strumentalizzazioni, la sinistra ha governato cinquant'anni"

La Spezia - Carta canta l’unica che in parlamento si è destata quando ormai il gallo aveva già cantato è l’onorevole Paita perché come dimostrano gli atti, non solo la firma della Gagliardi è ben visibile sotto l’emendamento proposto al governo contro il carbone e contro il progetto del turbogas presentato da Enel, ma è stato anche presentato diversi giorni prima! Il merito delle scelte ereditate è forse stato quello di aver fatto respirare per decenni carbone agli spezzini? Solo io ricordo a Melara le lenzuola bianche stese dai terrazzi e tirate su nere? E’ mai possibile che i cittadini debbano essere costretti a questa rimozione di memoria dopo essere stati governati in Città ininterrottamente da cinquant’anni dalla sinistra? Prima abbiamo assistito allo scarica barile sull’Amministrazione per tutta la vicenda Enel, che è totalmente ereditata dal centrosinistra, e poi quando il sindaco ha ottenuto lo stop definivo all’utilizzo del carbone nessuno dall’opposizione si è congratulato ma anzi c’è stata subito la corsa a metterci sopra il cappello. Stesso atteggiamento che oggi ci riserva la Paita in Parlamento. Basta strumentalizzare ad oltranza, e si faccia pressione sul Governo giallorosso per la questione del turbogas, la vera grande partita è in mano al governo.



Marco Frascatore, consigliere comunale Spezia Vince