Frascatore: "Indiscrezioni su Pessina preoccupanti come le opposizioni spezzine"

La Spezia - “Le ultime indiscrezioni sulla procedura di concordato che starebbe per avviare Pessina Costruzioni, l’azienda deputata a costruire il nuovo Ospedale Felettino sono a dir poco preoccupanti”. E' quanto dichiara il consigliere comunale della lista “Spezia vince con Peracchini” Marco Frascatore il quale aggiunge: “Ancor più allarmanti però, sono le opposizioni spezzine che in preda all’urgenza di strappare un titolo sul giornale continuano a tirare per la giacchetta Sindaco e Regione. E anche questa volta, mancano di chiedere scusa per tutti gli errori del passato del centro sinistra sulla sanità ligure e spezzina che, come in una partita a domino, hanno portato la Pessina a vincere un appalto unico in Italia, assegnato a pochi giorni dalle elezioni regionali 2015 con un ribasso dello 0,01%. E la ciliegina sulla torta, preparata sempre dalla sinistra all’allora governo regionale: il Sant’Andrea è parte integrante di quell’appalto ed è stato super valutato per oltre 26 milioni di euro. Ci sono delle responsabilità politiche pesantissime sull’Ospedale Felettino che ad oggi ancora le sinistre rifuggono: bisogna prenderne atto. Se volessero davvero un’azione politica coordinata bisognerebbe iniziare con un processo di pacificazione col passato e poi, davvero, tutti insieme, rivolgersi direttamente alla Pessina, facendo pressione affinché venga a concludersi questa odissea infinita dell’Ospedale Felettino: é la Città che ce lo chiede”.