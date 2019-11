Frascatore: "Ci si domandi perché Pessina non ha ottemperato al contratto"

La Spezia - "Finalmente con la revoca del Felettino si ricomincia daccapo e con una marcia nuova rispetto a un passato di grandi ombre, e il gruppo Melley e Centi continua a difendere a spada tratta una società specializzata in varianti al proprio stesso progetto". Così Marco Frascatore, consigliere comunale del gruppo Spezia vince con Peracchini sindaco e presidente della commissione Sanità, replica alle dichiarazioni rese dai due componenti del gruppo LeAli a Spezia in seguito alla revoca del contratto d'appalto decisa da Ire nei confronti di Pessina costruzioni.



"Gli spezzini in questi anni avrebbero voluto sentire il rumore delle ruspe e delle gru, il profumo del cemento, invece si sono ritrovati ad assistere, impotenti, al valzer delle varianti per colpa di un contratto firmato a pochi giorni dalle elezioni regionali del 2015 dalla Giunta Burlando la cui gara è stata vinta dall’unico partecipante. E questo non è il solito mantra “è colpa degli altri”, purtroppo per gli spezzini è storia. Melley e Centi dovrebbero leggersi il codice degli appalti - prosegue Frascatore - e dei contratti e chiedere ragione a Pessina del perché non abbia ottemperato al contratto che la legava alla costruzione del Felettino. L’uso strumentale di chi ha governato per decenni e che quindi dovrebbe avere esperienza amministrativa è veramente sconcertante. La nuova gara consentirà di avere finalmente tempi certi e i finanziamenti sono già stati confermati inoltre, se Melley e Centi fossero in buona fede, riconoscerebbero che il piano transitorio per la sanità locale è un’ottima soluzione per traghettare i mesi che ci vorranno per bandire la gara e dare il via ai lavori del Felettino".