Frascatore: "Arroganza ingiustificata verso Toti e Viale. Prossima volta convoco Speranza?"

La Spezia - "Nessun rispetto per le istituzioni e per i cittadini che noi tutti rappresentiamo, arroganza ingiustificata nei confronti del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale. È questo l’esito della seduta della commissione sulla sanità di ieri che, con grande rammarico, riscontro quale presidente della stessa". Lo afferma il consigliere comunale e presidente della commissione che si è riunita ieri in videoconferenza per l'audizione di Toti e Viale sulle questioni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto.



"È stata offerta una grande opportunità di chiarimento e confronto sulla vicenda dell’epidemia di Covid-19 nella nostra città, grazie alla presenza del governatore Toti e dell’assessore alla Sanità Viale. Nonostante gli impegni continui che questa emergenza sanitaria, per l’intera regione, comporta si sono resi disponibili a fornire gli approfondimenti che le opposizioni chiedevano. Il presidente Toti è venuto a rispondere a delle domande per consentire ai commissari di avere più elementi per il loro dibattito. Dibattito politico che si sarebbe svolto in un altro momento e al quale non avrebbe dovuto partecipare perché non fa parte della commissione. Toti rappresenta l'organo sovraordinato a cui sono stati chiesti elementi per confrontarsi con maggiore cognizione di causa. Buona parte della minoranza invece ha volutamente ignorato questi concetti basilari, approfittando del tempo di intervento per tenere comizi accusatori a priori. Più volte ho dovuto fare presente che in quella sede si sarebbe solo dovuto porre domande specifiche, alle quali il presidente avrebbe risposto. Si è accusato il governatore di non aver voluto dedicare tempo al problema coronavirus alla Spezia, mentre la sua presenza e quella dell’assessore Viale dimostrano proprio il contrario. Sono invece i commissari dell’opposizione ad aver sprecato il tempo, lanciando invettive e sottraendone alle domande, cercando di dettare loro stessi le condizioni dell’incontro, senza rispetto dei ruoli della commissione. Così facendo inoltre - conclude Frascatore - si è contaminato il senso della riunione, riducendolo a un mero lancio di accuse. Un comportamento ingiustificabile, come purtroppo ha evidenziato anche la vicepresidente Viale: solo nella sede spezzina ha incontrato toni così accesi e sgarbati. Penso che ieri pomeriggio si sia persa un’occasione per lavorare tutti insieme per il bene della città, preferendo la violenza verbale a un confronto costruttivo, fatto di proposte che potrebbero essere utili alla collettività. Atteggiamento che è proseguito in serata durante il consiglio comunale, che ha visto di nuovo l’accanimento dell’opposizione nei confronti del sindaco Peracchini. Se le minoranze non sono soddisfatte del presidente Toti la prossima volta convocherò il ministro della Salute Speranza, sempre che sia disponibile ad affrontare un incontro di questo tenore e alle loro condizioni".