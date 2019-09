Frascatore: "Appalto complesso voluto dal Pd, si sta pensando al piano B per il nuovo ospedale"

La Spezia - “E’ iniziata la campagna elettorale in casa Pd: da oggi sarà sempre colpa di Peracchini o di Toti, anche nel caso di un contratto firmato dal ticket Burlando-Paita nel 2015 con il Gruppo Pessina, unica società che si presentò al bando di gara, per la costruzione del nuovo ospedale al Felettino che ad oggi non c’è. La parte più sconvolgente della vicenda del nuovo ospedale è il tradimento della fiducia pubblica da parte della politica del centrosinistra e dell’azienda costruttrice: mai in questi anni il Pd ha tirato per la giacchetta Pessina che, ricordiamolo, è editore dell’Unità; mai il Pd ha chiesto conto all’ex presidente Burlando o all’onorevole Paita le ragioni di un appalto così complesso che non ha portato a nulla se non ad una sfiducia degli spezzini nelle istituzioni, mentre a 30 km da noi, nella provincia di Massa, venivano costruiti in poco tempo due ospedali, come si fa in un paese normale". Lo afferma il consigliere comunale di "Spezia vince con Peracchini sindaco", Marco Frascatore, intervenendo nel dibattito che riguarda i ritardi nella costruzione del nuovo ospedale.



"Ma alla Spezia - prosegue Frascatore - non c’era nulla di normale, infatti la città si ritrova una collina completamente sbancata e un contratto che è in mano agli avvocati. E quando la Pessina costruzioni si è presentata nella commissione consiliare presieduta da me e da Maria Grazia Frijia con un tecnico assunto nei primi mesi dell’anno che nulla conosceva della storia dell’ospedale dal punto di vista amministrativo, e non con un dirigente, dal Pd nemmeno una presa di coscienza del loro fallimento, nemmeno una critica alla loro politica che ha causato questo disastro. In quella sede fu proprio Raffaelli a cercare di dare la colpa a Ire pur di sfuggire dalla realtà dei fatti: ma io chiedo, è normale aver perso il conto di quante varianti Pessina ha presentato al suo stesso progetto? Ha ragione il consigliere Pd in un punto: gli spezzini devono sapere la verità. La politica del centro sinistra ha delle responsabilità pesantissime sull’ospedale Felettino ed ora si mistifica la realtà pur di non affrontarle per paura delle urne di maggio. Il Comune e la Regione hanno dimostrato che quando è stata la nuova amministrazione a seguire i progetti dalla A alla Z i risultati ci sono: per questo, si sta già ragionando su un piano B per il Felettino al netto di una vicenda che ha contorni ormai legali che verranno presto dipanati".