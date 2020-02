Franciosi e Tinfena sono i coordinatori spezzini di Italia Viva

La Spezia - A seguito della sua prima assemblea nazionale, Italia viva si struttura sui territori. Dopo la costituzione dei gruppi consiliari in tante città e la nascita del gruppo regionale con Juri Michelucci e Valter Ferrando, sono stati nominati i coordinatori provinciali del partito. Con la regola rigorosa che Italia viva si è data ad ogni livello, i coordinatori provinciali sono due per provincia, un uomo e una donna. Sono in tutto dieci, perché a Genova - essendo area metropolitana - si è scelto di avere due coordinatori per la città e due per la provincia. "I coordinatori si affiancano quindi agli eletti e ai numerosi comitati già nati in regione - spiegano dal quartier generale ligure del partito di Matteo Renzi che ha nell'onorevole Raffaella Paita la figura apicale -, per comporre un’organizzazione articolata su più livelli. Quasi 70 sono i comitati, di cui 30 solo a Genova. Un partito ricco, forte e articolato sui territori per affrontare le sfide nazionali del governo e quelle elettorali locali, a partire dalle prossime regionali e amministrative".



Questo l’elenco dei coordinatori nominati





LA SPEZIA

Antonella Franciosi

Nata nel 1969, avvocata. È stata presidente del Comitato solidarietà immigrati nei primi anni duemila e successivamente presidente del Comitato territoriale Arci della Spezia.



Gianluca Tinfena

Nato nel 1985, vicesindaco di Arcola, è giornalista professionista e conduttore Tv di trasmissioni di approfondimento. Docente di Comunicazione presso la Scuola dello Sport del Coni, è coordinatore per la Liguria di Anci Giovani e Presidente di un ente di formazione.



IMPERIA

Patrizia Acquista

Nata a Sanremo nel 1956. Educatrice di asilo nido in pensione. Capogruppo al Comune di Ventimiglia dal 2014 al 2019.



Valerio Ferrari

Nato nel 1992 a Sanremo, laureato in economia aziendale. Già membro della direzione provinciale PD Imperia (2010-2019) e dell'assemblea nazionale PD (2017-2019) Dal 2016 Sindaco di Terzorio; dal 2017 membro del direttivo Anci Liguria; dal 2018 consigliere del CAL Liguria; e dal 2019 nel CDA Consorzio Energia Liguria.



SAVONA

Danja Stocca

Nata nel 1998, studentessa di giurisprudenza all’Università di Genova, già Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Savona (2015-2017)



Matteo Calcagno

Nato nel 1983, geometra. Durante gli studi ha lavorato come Capotreno per Trenitalia. Per seguire la passione per gli studi biblici si è baccalaureato con lode in Teologia. Cresciuto nel mondo associativo Scout e appassionato di educazione, attualmente è insegnante di religione in una scuola superiore dove svolge anche funzioni sindacali.



GENOVA PROVINCIA

Fiorenza Franco

Nata a Milano nel 1952, vive a Chiavari. Laureata in Filosofia, ha lavorato nell'ambito assicurativo. E' stata sindacalista della Cisl, a Milano e componente dell'esecutivo nazionale del settore dei bancari.



Rosario Amico

Nato nel 1958, Funzionario Pubblico. E’ stato sindaco del Comune Serra Riccò e vice presidente di ANCI Liguria.



GENOVA

Irene Tesini

Nata nel 1954 è impegnata nel volontariato in diverse associazioni e nel coordinamento dei comitati di quartiere ERP



Massimiliano Morettini

Nato nel 1970 è laureato in filosofia. Consigliere comunale a Genova nel 2002, assessore nel 2007, nel 2011 è stato nominato nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Carige, successivamente nel CdA. Impegnato nell’associazionismo, dal 2009 è imprenditore della ristorazione.