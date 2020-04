Franciosi e Tinfena: "Perchè Spezia è la provincia con la più alta crescita percentuale di infetti nell’intera nazione?"

La Spezia - "Leggiamo con apprensione il cruscotto del Sole 24 ore, i dati forniti dal Ministero della Salute dicono che la provincia spezzina passa dai 250 contagi di ieri ai 323 di oggi 3 aprile. Ben 73 contagiati più del giorno precedente: Spezia è la provincia con la più alta crescita percentuale di infetti nell’intera nazione. Alisa comunica un aumento di 132 unità". Antonella Franciosi e Gianluca Tinfena, coordinatori provinciali Italia Viva La Spezia, vogliono saperne di più: "Cosa succede alla Spezia, come può accadere che la metà dei nuovi contagiati si concentrino qui? E non sappiamo ancora come sono distribuiti i quasi 2000 contagi in “aggiornamento”. Cosa non funziona a Spezia? L’assessore Viale dovrebbe dare risposte anziché polemizzare con il governo e l’opposizione. E la dirigenza della Asl5 non può continuare a nascondersi.

Quanto deve ancora aspettare la nostra provincia perché si proceda a fare test sierologici e tamponi, senza perderli magari".