Franciosi: "Nemmeno l'1% degli insegnanti liguri è stato vaccinato. In Italia la media supera il 30%"

La Spezia - "Regione Liguria chiude le scuole superiori e intanto ha vaccinato solo 160 insegnanti, secondo i dati del Ministero della salute all'8 marzo. La prenotazione per la categoria partirà in Liguria solo domani e così la nostra regione si ritrova terzultima in Italia, con lo 0,7% degli insegnanti sottoposti a vaccino contro il 32% della media nazionale e, tanto per dire, contro il 68% della Toscana e il 42% del Piemonte - dati al 5 marzo scorso. Perché le vaccinazioni degli insegnanti partono così tardi in Liguria rispetto alle altre regioni?". A chiederselo è Antonella Franciosi, coordinatrice provinciale di Italia Viva, che completa così la sua nota: "Nelle scorse settimane, ci era stato detto che la bassa percentuale di dosi di vaccino somministrate rispetto a quelle consegnate dipendeva dalla presenza di vaccini Astrazeneca di fatto utilizzabili, per indicazioni in ordine all'età di somministrazione, solo nella fase due. E allora perché si è aspettato tanto a far partire la fase due, pur avendo a disposizione le dosi necessarie? Questa volta non si potrà dare la responsabilità a chi fornisce le dosi e neppure alle Asl che paiono tutte nelle stesse condizioni. Cosa non funziona nell'organizzazione regionale? Toti e Alisa non ci risponderanno, ma come al solito si nasconderanno dietro a una battuta sarcastica pronunciata da un presidente sorridente durante la sua consueta conferenza stampa. Ma le modalità con cui viene gestita anche la campagna di vaccinazione antiCovid sono sotto gli occhi di tutti e non fanno sorridere nessuno, a parte Toti".