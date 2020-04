Franciosi: "Ma quale migliore gestione dell'emergenza, in Asl5 persi almeno 400 tamponi"

La Spezia - “Il decreto firmato dimostra come la visione del presidente Toti sia oltre a quella del governo permettendo alla Regione Liguria di avviarsi verso la graduale riapertura, in vista della fase due del contenimento del coronavirus. Le scelte di questo decreto sono il risultato di una gestione attenta dell’emergenza, la migliore del Nord-Ovest”. Lo aveva detto ieri Manuela Gagliardi, deputata totiana e assessore al Comune della Spezia: parole che hanno fatto schizzare sulla sedia Antonella Franciosa, coordinatrice provinciale di Italia Viva, che attacca la collega su tutta la linea: "Onorevole Gagliardi, assessore Gagliardi, sì, perché lei ha più ruoli ma dimostra con questa affermazione di non esercitarne alcuno. Ci spiega in cosa consiste la migliore gestione dell'emergenza del Nord Ovest? Consiste nel non aver ancora individuato dall’inizio dell’emergenza ospedali Covid e nell'aver lasciato la regione senza nosocomi puliti? Significa pervicacemente lasciare che Asl5 non lo faccia neppure ora? Consiste nel non avere fatto un numero di tamponi sufficiente a rallentare il contagio e a individuare i portatori asintomatici?



Continua Franciosi nella sua lista di domande che finora non hanno trovato risposte significative dai vertici dell'azienda sanitaria: "Consiste forse nel perdere nella sola Asl5, secondo le stime dei medici di famiglia, almeno 400 tamponi dichiarando che ne mancavano solo 15 all’appello? Nel non riuscire a sapere neanche con approssimazione quanti sono i contagi in ogni provincia e di conseguenza nel non saper comunicare i dati con trasparenza ai cittadini salvo provare a metterci una pezza dopo il deposito dell'interrogazione parlamentare di Raffaella Paita? Significa ignorare l’alta letalità in Liguria? Ignorarla e non compiere alcuna azione per provare a rimediare? Significa rispondere sempre e solo polemicamente a ogni sollecitazione da chiunque provenga - operatori sanitari o esponenti politici o associazioni o sindacati? Significa timbrare mascherine chirurgiche con il logo della Regione e mandarle per posta perché sia una comunicazione efficace ai fini elettorali? Significa imporre alle neomamme foto dei propri bimbi addobbati con bavaglini targati regione Liguria come fossero uova di Pasqua mentre i loro nonni muoiono nelle rsa? Se questo è il vostro concetto di migliore gestione dell'emergenza è tempo per la Liguria di fare spazio a una classe politica che sappia usare correttamente il vocabolario e governare con attenzione e rispetto il territorio".