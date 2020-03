Franciosi (Iv): "I lavoratori non paghino due volte questa crisi""

La Spezia - "Il governo ha chiuso la maggioranza degli esercizi commerciali, mentre possono rimanere aperte le realtà produttive a condizione che siano assunti protocolli anticontagio e queste realtà sono rimaste aperte anche nel nostro territorio fino ad oggi. I lavoratori di Fincantieri sono scesi in sciopero, dopo l'annuncio di un compagno di lavoro positivo al virus.

Oggi l'azienda decide di chiudere mettendo in ferie anticipate i lavoratori per un obbligo che tocca all'impresa assicurare e che non possono pagare i lavoratori perché lo scambio non può essere salute in cambio di lavoro. E' una formula che contestiamo nei giorni belli ed è inaccettabile oggi che la sicurezza dei lavoratori ricade su tutta la comunità.



Il prezzo economico di questa crisi lo pagheremo come cittadini, non può accadere che i lavoratori lo paghino due volte. E siccome la sicurezza nei luoghi di lavoro oggi è la sicurezza della comunità, non solo di chi ci lavora, le attività produttive che non hanno fermato la propria vita devono essere case trasparenti.

Come i cittadini vengono controllati per strada sulla loro effettiva necessità di recarsi al lavoro o a fare la spesa, anche le aziende dovranno dare conto di quali misure hanno assunto per la sicurezza della maestranze che oggi è tornata ad essere la sicurezza di tutti noi.



Ci viene ripetuto di stare a casa, di interrompere le nostre attività lavorative e lo facciamo consapevoli che serve per la salute di ciascuno di noi e per quella di tutta la comunità. Perchè sia utile però dobbiamo sapere che chi invece continua a lavorare lo faccia in sicurezza e alla città deve essere spiegato come la sicurezza viene garantita e da chi viene controllata".



