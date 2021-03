Franciosi: "Chiusura scuola mossa scarica barile da parte della Regione"

La Spezia - Il Governatore Toti chiude le scuole superiori per una settimana in tutta la zona gialla ligure per evitare il diffondersi del contagio nella fascia di età 13/19.

È però esperienza di tutti assistere ogni pomeriggio a assembramenti - con e senza mascherina - nei luoghi di ritrovo - esercizi commerciali e vie e piazze del passeggio - che avvengono senza che alcuna misura a contrasto sia assunta per davvero.

Come possono le misure restrittive riguardare solo l’istruzione, senza prevedere controlli rigorosi - come richiede anche il Viminale - nei luoghi di aggregazione dove il governatore sa benissimo che gli adolescenti si riverseranno senza alcuna cautela appena terminata la DAD ?

Abbiamo il sospetto che chiudere la scuola sia una mossa ad effetto per scaricare il barile della responsabilità di una gestione approssimativa dell’aumento di contagi sui genitori e sui gestori delle attività economiche.



Antonella Franciosi

Italia Viva La Spezia