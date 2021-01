Frana Montalbano, Giampedrone: "Ultimo smottamento indipendente dal precedente. Sito monitorato"

La Spezia - Gianni Pastorino di Linea Condivisa ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta se tutti i lavori previsti e finanziati, compresi quelli di messa in sicurezza del versante della collina tra Isola e Montalbano e di regimazione delle acque, sono stati realizzati e correttamente conclusi e di affiancare il Comune della Spezia per lo studio, il monitoraggio e la soluzione dei movimenti franosi che derivano dal dissesto idrogeologico a cui è sottoposta la collina di Montalbano e che non sarebbero stati risolti dall’intervento eseguito in precedenza. Pastorino ha ricordato, al riguardo, la recente frana all’altezza di corso Marconi, alla Spezia.

L’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone ha spiegato che il Comune della Spezia ha comunicato che “tutti i lavori previsti e finanziati, compresi quelli pregressi di mitigazione del dissesto sono stati regolarmente eseguiti e collaudati e che sono state compiute ulteriori opere di mitigazione del rischio idrogeologico”. Gimapedrone ha poi proseguito: “Secondo l’amministrazione comunale – ha aggiunto - il limitato fenomeno di crollo, che ha recentemente interessato il versante su corso Marconi, a Spezia, non avrebbe una diretta correlazione con il più ampio distretto franoso di Montalbano”. Giampedrone ha ricordato il monitoraggio, tuttora in corso nella zona, sia topografico che inclinometrico.