Fossati da Passano, Lega in difesa del presidio di Varese ligure

La Spezia - "Nei giorni scorsi è stato inviata in Provincia una nota, dal Ministero dell’Istruzione, nella quale si riteneva di non poter autorizzare il funzionamento del primo biennio di Istituto tecnico economico dell’ITET Fossati da Passano sito nel comune di Varese Ligure a causo dell’esiguo numero di iscrizioni". Ne da notizia la Lega con la senatrice Stefania Pucciarelli, il capogruppo provinciale Alessandro Rosson e l'assessore di varese Ligure Luigina Cademarchi, i quali spiegano di aver "posto un deciso diniego a questa ipotesi".



"L’ITET Fossati da Passano - sottolineano gli esponenti leghisti -, nel comune di Varese Ligure da 60 anni, è fondamentale presidio scolastico sul territorio e non può certo cedere a logiche numeriche ed economiche, che obbligherebbero n° 9 studenti dell’Istituto a recarsi con un bus dedicato nella sede centrale della Spezia con oltre due ore di viaggio e altrettanti gravosi costi e disagi".



"Il capogruppo Rosson - si legge nella nota dei salviniani - si è attivato immediatamente sentendo gli altri consiglieri provinciali e in accordo con l’assessore Luigina Cademarchi, che da parte del comune di Varese Ligure ha assicurato il massimo sostegno anche economico, ha deciso di intraprendere ogni tipo di iniziativa per impedire la chiusura del primo biennio dell’ITET. Il diritto allo studio in Italia trova il suo fondamento negli articoli 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana ed è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, sancito nel diritto internazionale dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU".