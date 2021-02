Forza Italia si struttura con nuovi responsabili per ciascun settore tematico

La Spezia - Dopo la nomina del commissario cittadino della Spezia di Francesco Sergiampietri, nella scorsa settimana, il partito si è dotato di una precisa organizzazione interna. “Ho iniziato a lavorare sin da subito, dopo l’incarico ricevuto dal coordinatore regionale Carlo Bagnasco, - afferma Sergiampietri - creando una struttura territoriale, formata da diversi dipartimenti di lavoro, guidati da un responsabile per ogni settore tematico".

Il commissario cittadino, ha così deciso di dare vita alla propria squadra così formata: Mora Marco (Avvocato) responsabile Rapporti con gli enti locali; Cargiolli Andrea (Dottore Commercialista) responsabile Organizzazione - Bilancio e Finanze; Vinchesi Stefano (Geometra) responsabile Infrastrutture - Urbanistica; Tonello Luca (Laureato in Comunicazione Digitale) responsabile Comunicazione; Simonelli Francesca (impiegata) responsabile Welfare - Ambiente; Capella Valeria (impiegata) responsabile Famiglia; Ferrarini Alessandro (libero professionista) responsabile Commercio; Morando Emanuela (imprenditrice) responsabile Politiche per il turismo; Baracco Ilaria (libero professionista) responsabile Politiche economiche - Professioni; Testa Maria Grazia (fotografa) responsabile Seniores.