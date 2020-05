Forza Italia si riunisce in videoconferenza

La Spezia - Ieri pomeriggio, su indicazione del presidente Silvio Berlusconi e iniziativa del coordinatore regionale Carlo Bagnasco, si sono riuniti tutti i coordinatori provinciali, cittadini e i responsabili regionali delle Donne Azzurre, di Forza Italia Seniores, di Forza Italia Giovani e dei Club Forza Silvio in video conferenza per parlare delle iniziative che verranno svolte da tutti i coordinatori cittadini nelle loro città a sostegno delle persone che si trovano in momentanea difficoltà per l'attuale situazione Covid-19. Durante la riunione, sono state anche discusse le linee guida indicate dal Presidente del Partito per un'azione più puntuale ed incisiva sul territorio.