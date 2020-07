Forza Italia e Liguria Popolare: "A Scajola nessun ruolo di coordinatore della lista unitaria"

La Spezia - "Forza Italia e Liguria Popolare smentiscono la notizia secondo cui a Claudio Scajola sarebbe assegnato il ruolo di coordinatore della campagna elettorale della lista unitaria che si presenterà alle prossime elezioni regionali in Liguria. Ogni soggetto politico che farà parte della lista avrà pari dignità e le questioni relative alla composizione delle liste e alla conduzione della campagna elettorale saranno affrontate in un tavolo paritetico dai coordinatori delle forze politiche coinvolte, senza nessun super-ruolo di sorta". È quanto dichiarano, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco e il coordinatore di Liguria Popolare Andrea Costa.

