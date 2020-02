Forza Italia e Cambiamo: "Basta attacchi politici e strumentali su Enel e Oss"

La Spezia - "Fin dalla capigruppo di ieri mattina ho capito che le cose non andavano nella giusta direzione, infatti mi ero riservato come gruppo Forza Italia di decidere se votare il documento unitario dopo aver ascoltato il dibattito. La sinistra in modo incredibile riesce sempre a ribaltare la verità, sembra sempre di essere nello scherzo del programma Scherzi a parte, dove tutto sembra vero ma non lo è. Così fin dal mattino ci siamo sentiti dire, se il governo vuole andare avanti è tutta colpa vostra perché non avete avuto una linea chiara, attacchi continui al presidente Toti. Ieri sera hanno addirittura detto che l’amministrazione ha scopiazzato la loro delibera di varianti al Puc sull’ex area Enel, peccato che loro stessi hanno ritirato la loro proposta di delibera e hanno votato insieme alla maggioranza quella dell’amministrazione, come lo spiegano? La verità è che avere due facce non è facile, a Roma sostenitori del turbogas e forse anche del carbone, alla Spezia novelli ambientalisti con tanto di manifestazioni a presa di culo dei cittadini con annesse magliette contro la centrale". Non usa giri di parole Fabio Cenerini, capogruppo Forza Italia, nel commentare quanto accaduto ieri a Palazzo civico.



"Quindi il gruppo di Forza Italia - prosegue Cenerini - viste queste premesse non ha ritenuto ne di firmare un documento comune, ne di votarlo, perché non si fa un documento unitario, con chi mente sistematicamente, ci insulta e ci ha regalato 45 anni di carbone. Però raccontano ai cittadini che l’onorevole Paita ha presentato un ordine del giorno in parlamento recepito dal governo, altra balla, visto che alla riunione di lunedì 27 gennaio la sottosegretaria Todde, ha detto che si va avanti col turbogas e che forse si potrebbero allungare i tempi del carbone, evidentemente non gli importa molto dei documenti della Paita. Per passare al secondo punto la mozione urgente sui lavoratori Oss, ho sempre affermato che ne avrei parlato il meno possibile, ma avrei lavorato per arrivare alla soluzione del problema. Purtroppo la sinistra continua a usarli in modo becero per la campagna elettorale delle regionali di primavera, facendola sulla pelle della gente. Si era detto di procedere in modo unitario per il bene dei lavoratori, ma a loro non riesce mai avere un minimo di correttezza, così hanno presentato in modo unilaterale una mozione di parte avvertendo i lavoratori che infatti erano presenti in modo numeroso fra il pubblico. Questo modo subdolo di procedere lo trovo semplicemente disgustoso! E’ una vergogna fare campagna elettorale sulla pelle della gente e lo ribadisco non votiamo e non voteremo documenti che siano di parte e che servano a ritagliare qualche spicciolo di visibilità per qualcuno. Se quanto è stato fatto è per il bene dei lavoratori saranno loro a giudicarlo, noi non ci prestiamo a queste bassezze puramente elettorali, i posti di lavoro, se si vuole veramente farlo, si cerca di salvarli in altro modo".



"Non è possibile continuare ad assistere ad attacchi, peraltro infondati, da parte delle opposizioni solo per puro protagonismo, quando si dovrebbe lavorare con serietà per raggiungere obiettivi comuni, soprattutto quando si partiva da un accordo come per il caso di Enel". I consiglieri del gruppo "Cambiamo! Con Toti" Marco Frascatore, Andrea Biagi ed Enzo Ceragioli, commentano quanto avvenuto ieri sera durante la seduta del consiglio comunale, quando si è discusso della centrale di Vallegrande e degli operatori socio-sanitari di Asl 5.



"Il destino lavorativo dei 158 Oss è una vertenza delicata, in particolare dal punto di vista umano, non è utile a nessuno che dai banchi delle opposizioni si continui ad affermare che la Regione non stia facendo la sua parte, anche perché non corrisponde al vero, ci sono tempi tecnici da rispettare per la costituzione della società in house – proseguono – inoltre è bene ricordare che vanno tutelati tutti i lavoratori e Asl 5 è l’unica a non aver bandito il concorso". "Per quanto riguarda il futuro della centrale Enel ribadiamo lo stop al carbone entro il 2021, il no alla riconversione al turbogas e l’importanza della procedura di Via ordinaria, da noi richiesta, come posizioni da far valere al ministero dello Sviluppo economico a Roma", aggiungono i membri di Cambiamo.