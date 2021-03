Forza Italia: "Proroga a Superbonus 110% è un buon inizio"

La Spezia - "La proroga richiesta da Forza Italia ed approvata dal governo al giugno 2023 relativa al Superbonus 110% è stato sicuramente un buon inizio. Il posticipo della scadenza però è conseguenza logica per il tempo perduto durante la crisi sanitaria ancora in corso, per i numerosi aggiustamenti alla legge e per i chiarimenti sulle procedure connesse all’ottenimento degli incentivi. Però, se vogliamo davvero sfruttare l'occasione per riammodernare e rendere sicuro il nostro vecchio ed obsoleto patrimonio edilizio, vista la complessità delle procedure tecniche relative all’accesso ai bonus, bisognerebbe rendere le detrazioni strutturali o posticiparne la scadenza di almeno 5/10 anni. I professionisti, così come le imprese, le banche, i comuni e tutto l’indotto che partecipa agli interventi edili, non riusciranno nel breve tempo, a dare risposte e smaltire la mole di lavoro che si sta accumulando. In pochi mesi stiamo ricevendo lavori pari ad anni di normale routine lavorativa e si teme che in molti rimarranno esclusi dalla possibilità di ottenere le detrazioni a disposizione. L’impegno economico che il governo ha messo in atto per sostenere gli incentivi è di un livello importante, cosi come , altrettanto importante sarà il risparmio futuro in termini di sicurezza, di risparmio di energia e di inquinamento per la produzione della stessa . Su questi temi alcuni paesi europei, sono un passo più avanti di noi e credo che l Italia non può permettersi un ulteriore ritardo, riguardo a questo importante argomento".



Francesco Sergiampietri commissario cittadino forza Italia La Spezia

Stefano Vinchesi responsabile infrastrutture forza Italia La Spezia