Formazione politica, il corso della Piazza Comune continua con Skype e Zoom

La Spezia - Giovanni Viani, Innovation Manager che opera nell’interconnessione tra tecnologia, marketing e finanza, è stato il protagonista della lezione odierna del corso di formazione politica promossa dall'associazione "La Piazza Comune". Business leader di due società in ambito IoT (Internet of Things), il professionista ha condiviso dati e analisi macroeconomiche di grandi società di consulenza internazionali sulla crisi epocale che stiamo vivendo, aprendo le porte con ottimismo a modelli di governance e di sviluppo possibili che già si stanno attuando per uscire più forti da questo momento, anche attraverso le nuove tecnologie. Pasquale Natalino, con una carriera costruita principalmente nell'Audit, formatore e esperto di governance aziendali, ha inoltre snocciolato alcuni esempi e considerazioni sulla pubblica amministrazione, aprendo una discussione profiqua con i ragazzi su i temi dell'educazione, dell'accesso alle tecnologie e su tematiche inclusive.



Andrea Calzolari, esperto in microfinanza e finanza per lo sviluppo, nella giornata di venerdì 17 aveva invece affrontato temi complessi e trasversali. Nel suo intervento infatti "Persone, merci, denaro in movimento da sud a nord. La scoperta dei flussi dell'economia globalizzata" si è evidenziato, come possono esser gestiti i flussi di denaro e quali sono le alternative possano esservi per un'economia più equa e solidale".



Il corso di formazione è un progetto del tavolo di lavoro costituito da Noemi Bruzzi, Salvatore Calcagnini, Cristina Raso, Marco Matera, Renato Goretta, iniziato con sessioni vis a vis al Circolo Fantoni e poi continuato in questi mesi virtualmente con momenti su piattaforme come Skype e Zoom. "L'Associazione Piazza Comune è nata per costruire la nuova classe dirigente e ricreare un senso di comunità nella nostra città" - ribadiscono con entusiasmo i promotori. Il corso "Dai Principi ai Piccoli Principi" iniziato a Febbraio ha trattato, in una due giorni di webinar, tanti spunti relativi al mondo dell'economia. I giovani iscritti al corso, della provincia spezzina, hanno potuto ascoltare da esperti di livello nazionale riflessioni ampie e complesse ma anche attualissime per poter provare a declinare una nuova sfida, come si è moderna comunità dopo il Covid 19 ? Le sessioni coordinate da Marco Matera e Cristina Raso, componenti del direttivo dell'associazione hanno fornito passaggi cruciali che ben si intersecano con tutti gli argomenti trattati fin ora nel corso, dalla Filosofia all'Etica, dalla Bellezza all'Educazione.