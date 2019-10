Forcieri al resto dell'opposizione: "Sulle risorse per l'ospedale dobbiamo sfidare Toti"

La Spezia - "Non ho firmato l’appello promosso da LeAli e firmato dalle altre forze di opposizione, perché non ne condivido il contenuto politico e non penso sia opportuno il tono sarcastico usato in questa occasione". Così il consigliere comunale di AvantInsieme, Lorenzo Forcieri, motiva la decisione di prendere le distanze dal resto dell'opposizione per quel che riguarda l'iniziativa politica odierna in tema di sanità.



"Sulla partita del nuovo ospedale, così delicata e importante per la nostra città, non servono contrapposizioni ideologiche: se il presidente della Regione Liguria dà i sette giorni all’impresa costruttrice e si impegna a trovare celermente i 30 milioni mancanti e far ripartire subito l’appalto e i lavori, dobbiamo sfidarlo su questo e non prenderlo in giro - sostiene Forcieri -. Peraltro, è quello che abbiamo chiesto nella discussione in consiglio. Se li trova, noi di AvantInsieme, saremo contenti perché vorrà dire che l’ospedale sarà realizzato ed è questo che conta. Non è sperando nel fallimento di chi governa che si fa una buona opposizione".