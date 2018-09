Forcieri: "Presidio patetico ma non è che il centrodestra non abbia colpe"

Il leader di Avantisieme propone una riorganizzazione della rete territoriale di assistenza che decongestioni gli ospedali: "Necessaria la figura dell'infermiere di famiglia e l'uso delle Case della Salute per i codici bianchi e verdi".

La Spezia - "San Bartolomeo svuotato, Sant'Andrea che cade a pezzi e Felettino fermo uniscono centro destra e centro sinistra in una politica sanitaria fallimentare e contraria agli interessi e ai bisogni dei cittadini della nostra provincia: sono infatti il frutto di scelte sbagliate da parte della vecchia maggioranza di centro sinistra, proseguite dalla nuova di centro destra". A proposito di sanità, dopo il presidio di ieri e le risposte del sindaco Peracchini, per non sbagliare Lorenzo Forcieri, consigliere comunale e leader di AvantInsieme, se la prende con tutti: "Sbagliata nella strategia, con il progetto di realizzare a Spezia un DEA di secondo livello, senza tener conto che la legge lo impediva, sacrificando tutto a questo

obiettivo irraggiungibile; sbagliata l’idea di non sfruttare a pieno il San Bartolomeo, la struttura più moderna e recente esistente in provincia. Ma anche la fase transitoria è stata caratterizzata da scelte sbagliate, contraddittorie e controproducenti, che hanno aggravato i costi dovuti alla mobilità passiva dei cittadini spezzini, prevalentemente verso le strutture della Toscana; basti vedere gli effetti della chiusura del reparto di maternità a Sarzana, dettata più da revanscismi politici che da esigenze effettive".



Forcieri continua sparando a zero contro i suoi colleghi di minoranza: "Ora si inseguono appelli dall’una e dall’altra parte, patetici presidi ma, senza una seria analisi degli errori compiuti ed una forte capacità di cambiamento non potrà esserci alcun miglioramento nella sanità spezzina. È necessario che la nostra comunità recuperi il proprio orgoglio e, superando anacronistiche divisioni localistiche e politiche, apra una vertenza regionale su questi temi e verifichi la volontà e la capacità da parte dei manager Asl di riorganizzare la sanità spezzina secondo nuove direzioni. Innanzitutto definendo tempi certi e più ravvicinati possibile per l’ultimazione dei lavori e l’entrata in funzione del nuovo ospedale del Felettino. Necessario poi individuare una volta per tutte l’assetto definitivo della rete ospedaliera spezzina a regime, prevedendo strutture ospedaliere integrate e complementari tra loro ma anche decongestionare gli ospedali attraverso il potenziamento e la riorganizzazione della rete territoriale di assistenza: case della salute aperte per 12 ore al giorno, spostamento nelle Case della Salute di tutte le prestazioni diagnostiche (eccetto ovviamente quelle per i ricoverati e quelle di Alta Tecnologia) che altresì oggi gravano quasi esclusivamente sugli ospedali". Forcieri propone che la gestione delle emergenze differibili (codici bianchi e verdi) possa avvenire nelle Case della Salute e l'istituzione della figura dell’infermiere di famiglia. "Bisogna rivedere inoltre alcune scelte per la fase transitoria, ottimizzando ed utilizzando a pieno il San Bartolomeo, ad esempio attraverso la riapertura a Sarzana dell’Ostetricia e della Neonatologia, potenziamento del Pronto Soccorso, del Day- Hospital oncologico e della dialisi. Creazione a Sarzana di un Centro per la cura dei Tumori Mammari che comprenda tutto il percorso della donna (prevenzione, diagnosi, terapia), evitando doppioni e deviazioni" - conclude l'ex senatore.