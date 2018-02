Forcieri: "Piazza Cavour diventi una priorità, non basta un semplice restyling"

La Spezia - "La riqualificazione del mercato può e deve rappresentare l’elemento centrale della riqualificazione di tutto il centro cittadino. Per questo non può essere sufficiente un semplice intervento di restyling, come ha previsto la Giunta municipale". Lo afferma Lorenzo Forcieri, presidente di Avantinsieme, intervenendo in merito agli interventi annunciati dall'amministrazione nelle ultime settimane.

"Ritengo infatti necessario un intervento radicale - prosegue Forcieri - che deve basarsi su due punti essenziali: l'interramento della viabilità, dei parcheggi e delle strutture di servizio e la realizzazione di un mercato chiuso, stabile, aperto per tutta la giornata e per alcune attività e in determinati periodi anche nelle ore serali. Punto di incontro e di ritrovo non solo per il quartiere e gli spezzini, ma anche capace di attrarre clienti dagli altri comuni della provincia e i numerosi turisti che frequentano la nostra città, a partire dai crocieristi. Sono sempre di più gli esempi di mercati aperti durante tutta la giornata dove i turisti possono immergersi facilmente nella vita cittadina riscoprendo sapori e tradizioni. Per questo crediamo che l’interramento della viabilità e di tutti servizi e la rimozione dei parcheggi aggiunti in via provvisoria dall’attuale amministrazione debbano essere il primo passo. È necessario coinvolgere in questo disegno i proprietari delle attività, non solo del mercato ma anche delle vie prospicienti perché si collabori insieme in un ottica di promozione del tessuto esistente. In questo modo il “mercato nuovo” che abbiamo delineato, potrà contribuire alla rinascita del quartiere e al definitivo consolidamento della economia turistica della nostra città".