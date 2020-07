Forcieri: "Piano straordinario infrastrutture con i fondi in arrivo dall'Europa"

La Spezia - Un piano straordinario per le infrastrutture liguri finanziato con i fondi europei. La proposta è arrivata ieri dal capogruppo Forcieri (Avantinsieme) nel corso dell’incontro con i parlamentari spezzini con la V Commissione del Consiglio Comunale, convocata dalla presidente Frija per discutere del 'blocco' delle autostrade liguri. “Al di là del momento contingente - così Forcieri in una nota - la Liguria soffre di un gap infrastrutturale inaccettabile. Strade, autostrade, ferrovia, porti e retroporti sono ancora pressoché quelli degli anni Sessanta del secolo scorso". L'ex numero uno dell'Autorità portuale ha quindi chiesto che la Regione, i parlamentari e le amministrazioni liguri si uniscano per preparare rapidamente un piano delle infrastrutture da presentare al Governo per essere finanziato, oltre che con i fondi disponibili, con i fondi europei che sono stati destinati all’Italia dalla Unione europea. “Non c’è più tempo da perdere - ha ribadito il consigliere -. Se perdiamo anche questa occasione la Liguria, in cui è presente il principale sistema portuale italiano, sarà condannata ad un futuro di declino ed emarginazione.”