Forcieri, Melley e gli altri, un centrosinistra civico è possibile

La Spezia - C'era anche il sindaco di Milano Beppe Sala lo scorso a gennaio all'esordio di Alleanza Civica, il movimento che prende le mosse dalla sua lista elettorale e che nutre l’ambizione di fare rete con analoghe esperienze nelle altre Regioni del Nord. Fra queste c'è anche la Liguria, chiamato al voto fra cinque mesi, fra un Toti uscente e ricandidato con buone possibilità di essere riconfermato e una situazione a sinistra tutta da decifrare. Riusciranno Pd e Movimento Cinque Stelle a reggere al governo nazionale tanto da esprimere un candidato ligure condiviso? E se sì che cosa farà nel caso Italia Viva e tutte le realtà che stanno un po', per così dire, più a sinistra. Qualcosa si muove alla Spezia: l'incontro avvenuto in un bar del centro storico e promosso da Lorenzo Forcieri, leader del movimento civico Avantinsieme, va in questa direzione.

Civici e di centrosinistra, questa è la base di partenza. L'ex senatore e presidente dell'Autorità portuale spezzina, ha radunato diversi "portatori d'interesse": da Guido Melley e Roberto Centi, consiglieri comunali di LeAli a Spezia, a Massimo Lombardi, di Rifondazione Comunista, passando per Luigi Liguori, in quota Leu, per continuare con Diego Del Prato e Giacomo Paladini per + Europa, Paolo Mione per Sarzana per Sarzana, e ha spiegato che cosa sta avvenendo. "Alleanza civica è una rete regionale e locale: a Genova, Savona, Tigullio e qui da noi sta maturando un'idea che parte dal Nord Italia e che raggruppa tutti i movimenti civici di un certo tipo. In Lombardia, Piemonte ma anche in Emilia, Toscana e Trentino". Continua Forcieri: "I movimenti civici importanti: nascono spontaneamente ma non devono rimanere chiusi in loro stessi. Avere cioè un respiro più ampio, così si può recuperare la partecipazione politica. Le sardine dimostrano che c’è bisogno e voglia di partecipare".



Hanno messo in calendario alcune iniziative, che prenderanno il via a gennaio. E punteranno su alcuni temi precisi. A partire dalla sanità: "La provincia spezzina vive una situazione insopportabile: il blocco dei lavori all'ospedale del Felettino, la mancanza di medici e infermieri, le solite lunghissime liste attesa. Fra il 15 e il 30 fare un'iniziativa. Non solo siamo scettici sullo scioglimento di un appalto che in quattro anni ha realizzato il 4 per cento dei lavori, ma se la Regione davvero vuole voltare pagina, chiediamo che si faccia subito un nuovo bando. Il percorso deve ripartire, individuando altri referenti rispetto a Ire e Alisa. Ma bisogna anche affrontare la transizione, che riguarda tutta la provincia. E usare tutte le strutture pubbliche che abbiamo a disposizione, divendo la parte dell’emergenza dalla parte della cronicità". Enel è l'altra questione: "Fin dall’inizio Avantinsieme ha mostrato idee molto chiara. L'azienda non deve andare via ma rimanere a fare cose diverse. Abbiamo detto diverse volte a proposito della mobilità elettrica: perché non investono qui? Ci sono altre centrali per il gas, il nostro territorio ha già dato". Terza questione quella dei parcheggi e della grana Piazza Cavour: "Le giunte del passato sono state miopi, consentendo l'investimento di un centro commerciale con ampia possibilità di parcheggio gratuito a pochi passi dal centro storico. Noi abbiamo un mercato attrattivo: vediamo si possono fare sotto, altrimenti si cerchino soluzioni diverse come quella della Pinetina".



Diventa interessante la questione quando si parla di alleanze: "Pensiamo che alle prossime consultazioni regionali ci debba essere un cambio serio di prospettiva: individuare un candidato civico vero che non sono certo io ma una persona che abbia dimostrato di saper fare e sia espressione di un'alleanza ampia. Se non riusciremo a trovarlo, andremo da soli ma non si parta dagli schieramenti, semmai dai contenuti. Pd, IV e Cinque Stelle? La nostra idea è innanzitutto quella di metttere assieme forze civiche minori per poter affrontare il tema più generale. Se siamo d’accordo su contenuti e candidato sul metodo bene altrimenti si facciano le primarie di coalizione. Noi non siamo il Pd, abbiamo proposte alternative ma se c’è convergenza sulle nostre proposte nessuna preclusione. Non vorrei che si cerchi invece di arrivare ad una riforma elettorale il cui obiettivo principale è non far scegliere ai cittadini i propri rappresentati. No a liste bloccate, mi sembra il minimo". Guido Melley battezza l'idea come interessante: "Le formazioni civiche sono una bellissima cosa ma non devono essere una mera testimonianza anche se non è che i partiti vivano stagioni particolarmente buone. Penso altrettanto che ci stiamo avvivando a capire questa esperienza. Davanti a noi c'è la scadenza di maggio e l’idea che da questi mondi arrivi proposta unitaria è buono. Ho detto e ribadisco, muoviamoci velocemente: il centrosinistra ligure non deve aspettare Emilia Romagna e non può permettersi troppi tatticismi. Una scelta non segreta ma alla luce del sole".