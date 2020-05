Forcieri: "Elezioni, tra luglio e settembre? Avrei scelto novembre"

La Spezia - "Hanno ragione i presidenti di Regione – di destra e di sinistra - a ritenere sbagliata la data del 20 settembre per le elezioni regionali. Oltretutto avrebbe davvero poco senso aprire la scuola e poi richiuderla qualche giorno dopo per le votazioni, come se le famiglie con figli e i ragazzi stessi non avessero dovuto sopportare abbastanza disagi in questi mesi (a proposito: non si può che fare loro i complimenti per come hanno affrontato il lockdown e dovremmo tutti ringraziarli. Ma la data da loro proposta per la metà di luglio è altrettanto ed anche di più sbagliata". La pensa così Lorenzo Forcieri, ex senatore e consigliere comunale spezzino che propone di andare oltre, senza premure: "Non capisco tutta questa fretta, peraltro in una fase molto difficile e complessa della vita del nostro Paese. Le elezioni sono una cosa seria, si deve consentire di poter svolgere un sereno e approfondito confronto sulle cose fatte e su quelle da fare. Bisogna dare il tempo a tutte le liste che intendono presentarsi di raccogliere le firme, e la campagna elettorale si deve svolgere nella più assoluta serenità e regolarità sostanziale. Penso perciò che le date migliori per votare siano la prima o la seconda domenica di novembre ed avanzo una proposta di votare sabato pomeriggio e domenica, invece che domenica e lunedì. Si ridurrebbero così i disagi sia al mondo della scuola, che a quello del lavoro".