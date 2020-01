Fondi maltempo, Peracchini: "Lunedì al via tutti i procedimenti amministrativi"

La Spezia - Il presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, commenta con soddisfazione il

provvedimento del Presidente della Regione Liguria che ha distribuito per il 2020 circa 142 milioni di euro del fondo regionale di Protezione Civile. «Oggi abbiamo avuto dimostrazione di come la collaborazione e la sinergia tra Provincia e Regione

Liguria non siano solamente un auspicio squisitamente politico - scrive in una nota Peracchini - ma, soprattutto, un metodo di governo delle amministrazioni in grado di produrre effetti molto concreti per il benessere del nostro territorio. Grazie al lavoro che abbiamo compiuto con la Regione nelle ultime settimane e, in particolare, con il coinvolgimento attivo dei Sindaci e degli uffici tecnici degli Enti, è stato possibile ripartire il fondo di Protezione Civile regionale e finanziare, con tempistiche veramente rapide, un importante elenco di interventi che si tradurranno in cantieri e opere distribuiti su quasi tutti i comuni spezzini. Si tratta di ben 21 milioni di euro di investimenti a valere sul 2020 e che siamo impegnati ad impiegare nella loro totalità già entro settembre prossimo. Lavori che, per la Provincia della Spezia, inizieranno in tempi rapidissimi: il Presidente Toti con il decreto adottato oggi ci ha, infatti, assegnato circa 850.000 euro a sostegno sia delle somme urgenze che abbiamo anticipato nel corso del 2019, sia per la prosecuzione degli interventi particolarmente delicati e urgenti che hanno interessato la nostra viabilità provinciale. Il Settore Tecnico della Provincia provvederà già da lunedì all’avvio di tutti i procedimenti amministrativi necessari.

Desidero ringraziare il Presidente Giovanni Toti e l’Assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone per l’attenzione con cui hanno ascoltato e risposto alla richiesta di aiuto e sostegno che la Provincia e così molti Comuni spezzini avevano avanzato alla Regione. Proprio pochi giorni addietro avevo avuto modo di sottolineare che leale collaborazione e sinergia tra i nostri enti, anche amministrativa, erano un fatto concreto: oggi questo provvedimento ne dà conto con i fatti".