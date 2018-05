Fondi europei, tutti d'accordo sulla necessità di creare una rete

Mentre il mondo politico nazionale è spaccato sul tema dell'euro e sulle politiche economiche continentali, la proposta di dotarsi di una struttura di sostegno per i bandi Ue va avanti in commissione.

La Spezia - A Palazzo civico si parla di Europa, ma non nei termini in cui se ne sta discutendo a livello nazionale. La proposta di Paolo Manfredini di dar vita a una struttura dedicata alle politiche e ai fondi europei ha iniziato questo pomeriggio il suo cammino all'interno della quinta commissione, presieduta da Giacomo Peserico.

L'idea, sostenuta anche da altri consiglieri della minoranza che hanno firmato in calce alla mozione, è nata con una riflessione su alcuni dati emanati dalla Commissione europea sull'utilizzo dei fondi nel 2017. "Mi ha colpito che l'Italia avesse potenzialmente a disposizione 94 miliardi di euro, e che, a fronte di un utilizzo medio continentale pari al 44 per cento, il nostro Paese si fermi al 37, scendendo così dal secondo al 23esimo posto. Mi sono chiesto quale sia la ragione di questa situazione - ha illustrato il commissario del Partito socialista italiano -. Nel mio lavoro vedo che le scuole faticano molto nella fase di progettazione, ma anche in quella della fruizione. Credo quindi che sia utile mettere a sistema le forze di tutti gli enti e magari fare come in Lombardia, dove la Regione, Anci e la Provincia di Brescia hanno dato il "la" alla costituzione di strutture periferiche dedite al sostegno al reperimento e all'utilizzo dei finanziamenti comunitari".



L'assessore alle Politiche comunitarie e vicesindaco Genziana Giacomelli ha fotografato il lavoro che sta facendo l'amministrazione sul tema.

"In questi mesi ho voluto dare un indirizzo all'ufficio Politiche comunitarie. Prima di tutto cercando di individuare i progetti sui quali tenere alta l'attenzione, facendoli segnalare dai diversi assessori. Poi ci siamo coordinati con Anci, che ha accordo con la Regione, e abbiamo steso protocolli con Ecas e successivamente con il Dltm, proponendo ipotesi di collaborazione con soggetti che sviluppano i progetti e seguono l'attività di rendicontazione, che si rivela spesso come uno degli scogli più difficili da superare. Il monitoraggio porta via molto tempo, e se vogliamo ampliare la raccolta di finanziamenti servono meccanismi che ci aiutino a svolgere tutte le operazioni. Stiamo anche per stipulare un accordo con gli altri enti del territorio che si occupano della stessa materia, dalla Camera di commercio all'Autorità di sistema portuale, per vedere come massimizzare l'efficacia degli interventi, magari con capofila differenti a seconda del comparto di azione".

"Il capoluogo - ha spiegato Chiara Bianchi, responsabile dell'ufficio Politiche comunitarie - ha esigenze specifiche, ma solo tre persone si occupano di ogni tipologia di bando e li seguono dall'inizio alla fine".

"La spinta a fare rete arriva dagli stessi bandi - ha aggiunto il dirigente Massimiliano Curletto -, ma con l'assessore Giacomelli è stata introdotta una maggiore sistematicità, necessaria anche a causa della perdita di alcune competenze della Provincia".



Donatella Del Turco, commissaria del Movimento cinque stelle, ha domandato come possano allora riuscire a sostenere l'onere di partecipare ai bandi comunitari i piccoli imprenditori e le scuole, e se non sia possibile andare loro incontro.

"Si può pensare che enti creino delle partnership per competenze specifiche o attivare soggetti sul territorio che supportino le altre realtà. Ma il Comune non può essere sussidiario. C'è uno sportello in Provincia al quale si possono rivolgere i singoli".

Maria Grazia Frijia, di Fratelli d'Italia, ha definito positiva la "rete di sistema che l'amministrazione ha iniziato a creare", trovando l'approvazione di Manfredini, che ci vede una "buona base per creare una struttura territoriale per tutta la comunità, guardando a quando sta facendo la Lombardia, che ha anche agganciato l'iniziativa ai fondi Por".

Peserico ha proposto così di proseguire con il percorso di approfondimento, ascoltando gli altri enti presenti sul territorio, per poi giungere alla stesura di un documento comune.

Tutti d'accordo, con Patrizia Saccone, esponente del gruppo misto, che ha fatto un plauso all'umiltà di Manfredini per aver accettato la proposta del presidente.



Un clima surreale, se paragonato a quanto sta accadendo a livello nazionale, con il mondo politico che al di là della spaccatura sull'operato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si sta accalorando proprio sulle questioni che riguardano la permanenza dell'Italia all'interno del sistema economico europeo.