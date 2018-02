Follo 2030: "Cozzani incapace di risolvere il problema dell'impianto Ferdeghini"

La Spezia - "Sono ormai anni che solleviamo in consiglio comunale il problema dell'impianto di trattamento rifiuti di Ferdeghini. Non sono bastati due incendi, diverse proteste dei cittadini, la necessità di imporre periodi di chiusura dell'impianto stesso. Abbiamo anche avuto in commissione consigliare l'impresa che, di fronte al sindaco, ha dichiarato di non rispettare i termini di legge. Le risposte sono state sempre le stesse: rispettare il lavoro di un imprenditore che ha investito, non stiamo mica parlando di una fabbrica di caramelle. Gli ultimi interventi dell'antimafia dimostrano che non era proprio così. Dimostrano soprattutto che un sindaco non può limitarsi alle battute ma deve affrontare il problema una volta per tutte facendo valere il proprio ruolo di garante della salute dei cittadini e dell'ambiente".

Lo affermano i consiglieri del Partito democratico del gruppo Follo 2030, commentando i fatti degli ultimi giorni relativi all'impianto di trattamento dei rifiuti della zona industriale di Cerri.



"Ora - proseguono dall'opposizione - il fatto è ancora più grave dopo che lo stesso Cozzani ha assunto la presidenza di un ente che ha competenze in materia di rifiuti e di ambiente: la provincia della Spezia. Chiederemo nuovamente che il consiglio sia convocato per affrontare il problema con i cittadini e con i lavoratori. Crediamo infatti che non ci debba essere contrapposizione tra posti di lavoro e rispetto delle leggi. Esiste anche il modo di lavorare bene garantendo posti di lavoro, ambiente e salute dei cittadini. Esiste soprattutto un modo per gestire i rifiuti che non copra interessi illeciti e forse mafiosi".