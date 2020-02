Foibe, Anpi: "Neofascisti ricordano solo per coprire le colpe dei loro regimi di riferimento"

La Spezia - Riceviamo da Anpi provinciale La Spezia



Un striscione con il simbolo di una nota organizzazione neofascista (Casa Pound, ndr) è apparso ieri mattina nella nostra città.. Lo striscione chiama in causa ANPI, chiedendo retoricamente: "Anpi difende i titini?". ll messaggio si chiude poi con una rima: "negazionismo e quattrini".

La rima baciata, malgrado lo sforzo richiesto all'autore, non dà maggior valore poetico al contenuto, il messaggio è da rigettare nel merito e nel metodo.

Nel merito: ANPI non ha mai difeso "i titini"; ANPI riconosce e promuove la memoria del contributo dei partigiani slavi alla liberazione dal nazifascismo, nel nostri e nei loro territori. ANPI si fa portatore di una visione storica che comprenda le atrocità compiute dai fascisti nel tentativo di colonizzare ed italianizzare una terra da sempre multietnica e plurale. Alle responsabilità dei criminali di guerra che gestirono l'Istria italianizzata, che allestirono campi di concentramento per gli slavi resistenti, che per primi inocularono l'odio etnico, ANPI riconduce la genesi della reazione violenta che nell'immediato dopoguerra si scatenò sulla componente italiana residente nell'area, indipendentemente dalle responsabilità individuali nella cruenta colonizzazione fascista pregressa.

Morti e esuli: il bilancio terribile del dopoguerra si aggiungeva a quello della "italianizzazione forzata" che aveva caratterizzato il controllo fascista su quelle terre.

Le responsabilità degli eccidi è di chi li ha compiuti.

Il silenzio sulle responsabilità ricade, invece, interamente sulle classi politiche che nell'immediato dopoguerra trovarono opportuno tacere sui crimini di guerra compiuti nella zona di confine: il silenzio che coprì le foibe coprì anche i crimini di guerra compiuti dal fascismo.

La storia avrebbe risvegliato le coscienze: all'istituzione della giornata della Memoria, sarebbe seguita quella della giornata del Ricordo, che nasceva con il fine di riscattare dall'oblio e dalla indifferenza anche la vicenda istriano-giuliano-dalmata; purtroppo nella gestione politica della giornata del Ricordo non è mai mancata la tentazione di usarla propagandisticamente.

Con lo stesso cinismo di allora, ma con maggiore impudenza, decenni dopo, ecco di nuovo i fascisti di sempre (non c'è un nuovo millennio per un'ideologia di morte) impancarsi a difendere una memoria che serve solamente a tentare di compensare o coprire le colpe dei regimi di cui rivendicano l'ascendenza senza vergogna.

E' solo un diverso modo di oltraggiare le vittime della violenza scatenata dalla guerra che i nazifascisti vollero e persero: usare quei morti contro i morti della Shoah, contrapporre il giorno del Ricordo a quello della Memoria. Riaprire il tema dell'odio etnico in una stagione in cui il richiamo alle sovranità nazionali si mescola con il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia è davvero un oltraggio alla memoria che si pretende di riscattare e difendere.

ANPI non nega niente; assume, al contrario, come il frutto della Resistenza quella Costituzione democratica che avrebbe bandito la violenza dall'ambito del confronto politico.

ANPI ha rispettato la giornata del Ricordo e non riconosce alle organizzazioni neofasciste - di cui si è chiasto formalmente lo scioglimento ai sensi delle leggi vigenti- il ruolo di interlocutori.

Quanto al binomio "negazionismo e quattrini" è talmente privo di senso da non meritare neppure una chiosa. I quattrini di ANPI sono da sempre quelli dei suoi iscritti. Sono i gruppi neofascisti a dover dare conto della provenienza dei fondi con cui pagano sedi e iniziative, come dimostrato da estese e documentate inchieste giornalistiche.

Nel metodo: uno striscione apposto di notte richiama un regime di clandestinità che si spiega solo con la vergogna di farsi vedere, di associare nomi e facce ad attività che la magistratura dovrebbe vagliare alla luce delle leggi Scelba, Mancino e della norma finale della Costituzione che vieta la ricostituzione del partito fascista sotto qualsiasi forma.

ANPI chiede alle forze democratiche di prendere posizioni inequivoche circa il riaffiorare del pericolo neofascista in un territorio, come il nostro, che seppe liberarsi da solo dall'incubo nero e violento del fascismo repubblichino servo dei nazisti, e chiede alla Magistratura di agire a difesa della legalità democratica e repubblicana.



Anpi provinciale La Spezia